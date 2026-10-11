Один человек погиб и трое пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области

БПЛА атаковали округа Белгородской области, один человек погиб, трое ранены Один человек погиб и трое пострадали при атаках БПЛА ВСУ в Белгородской области

Москва11 окт Вести.В Белгородской области в результате атак со стороны Украины один человек погиб и трое получили ранения. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Об этом сообщил оперштаб региона.

Беспилотники ВСУ продолжают атаки на область. Погиб мирный житель, три человека, среди которых двое подростков, получили ранения говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Как стало известно, смертельные ранения получил мужчина, автомобиль которого 10 октября, в субботу, был атакован на трассе Посохово — Казинка в Валуйском округе. Он погиб на месте.

13-летняя девочка и мальчик 15 лет пострадали при ударе дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Школьнице диагностирована акубаротравма, у юноши также зафиксирован ожог предплечья. Вся необходимая помощь оказана, лечение они будут продолжать амбулаторно.

Еще один FPV-дрон противника взорвался в селе Илек-Кошары Ракитянского округа. Женщину с осколочными ранениями доставили в местную ЦРБ, после стабилизации состояния ее перевезут в горбольницу в Белгород.