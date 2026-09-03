Москва3 сенВести.В оперштабе Белгородской области сообщили о двух пострадавших в результате атак противника.
В городе Грайворон беспилотник атаковал автомобиль. В результате осколочные ранения спины получил мужчина. Медицинская помощь ему оказана, он продолжит лечение амбулаторно.
В городскую больницу №2 г. Белгорода доставлен мужчина, который пострадал при детонации FPV-дрона в поселке Ракитное. У него диагностированы акубаротравма, ссадины шеи и рукговорится в сообщении в мессенджере MAX
Он также продолжит лечение амбулаторно.