Два человека получили ранения при атаках ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали два человека Два человека получили ранения при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва3 сен Вести.В оперштабе Белгородской области сообщили о двух пострадавших в результате атак противника.

В городе Грайворон беспилотник атаковал автомобиль. В результате осколочные ранения спины получил мужчина. Медицинская помощь ему оказана, он продолжит лечение амбулаторно.

В городскую больницу №2 г. Белгорода доставлен мужчина, который пострадал при детонации FPV-дрона в поселке Ракитное. У него диагностированы акубаротравма, ссадины шеи и рук говорится в сообщении в мессенджере MAX

Он также продолжит лечение амбулаторно.