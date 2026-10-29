Москва29 октВести.В оперштабе Белгородской области сообщили о трех пострадавших мирных жителях при очередных атаках со стороны Вооруженных сил Украины.
В городе Грайворон мужчина получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки и спины при атаке FPV-дрона. Ему оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно.
В городе Шебекино дрон атаковал микроавтобус. Мужчина и женщина получили слепые осколочные ранения лица, рук и ног. Они доставлены в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощьотмечается в сообщении в MAX
Уточняется, что микроавтобус загорелся.