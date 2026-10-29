При атаках БПЛА в Белгородской области пострадали три человека

В Белгородской области при атаках ВСУ ранения получили три человека При атаках БПЛА в Белгородской области пострадали три человека

Москва29 окт Вести.В оперштабе Белгородской области сообщили о трех пострадавших мирных жителях при очередных атаках со стороны Вооруженных сил Украины.

В городе Грайворон мужчина получил непроникающие осколочные ранения грудной клетки и спины при атаке FPV-дрона. Ему оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно.

В городе Шебекино дрон атаковал микроавтобус. Мужчина и женщина получили слепые осколочные ранения лица, рук и ног. Они доставлены в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь отмечается в сообщении в MAX

Уточняется, что микроавтобус загорелся.