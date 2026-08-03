Москва3 авгВести.В поселке Яковлево в Белгородской области вражеский беспилотный летательный аппарат атаковал коммерческий объект. Предварительно, ранения получили два жителя. Об этом сообщили в оперштабе региона в мессенджере MAX.
Женщина получила осколочное ранение руки. Ей оказали помощь на месте. От транспортировки в стационар она отказалась.
Мужчину, получившего множественные осколочные ранения грудной клетки и голени, бригада СМП транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгородаотмечается в сообщении
Также повредились навес, фасад здания и семь машин.