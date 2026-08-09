Москва9 авгВести.Вражеский беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде. В результате пострадали двое мужчин, сообщили в региональном оперштабе в мессенджере MAX.
Один мужчина получил осколочное ранение бедра. Он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.
Второй пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, у него диагностировали перелом теменной кости, осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки. В данную минуту проводится предоперационная подготовкаотмечается в сообщении
Также посекло легковой автомобиль.