При атаке дрона в Белгороде пострадали два мирных жителя

В Белгороде при атаке БПЛА пострадали два человека При атаке дрона в Белгороде пострадали два мирных жителя

Москва9 авг Вести.Вражеский беспилотник атаковал коммерческий объект в Белгороде. В результате пострадали двое мужчин, сообщили в региональном оперштабе в мессенджере MAX.

Один мужчина получил осколочное ранение бедра. Он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода.

Второй пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода, у него диагностировали перелом теменной кости, осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки. В данную минуту проводится предоперационная подготовка отмечается в сообщении

Также посекло легковой автомобиль.