Москва25 июлВести.Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал многоквартирный дом на улице Есенина в Белгороде, трое мужчин получили осколочные ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.
Частично разрушена стена здания, повреждены остекление и припаркованные машиныговорится в сообщении
Бригады скорой помощи везут пострадавших в городскую больницу №2.
Еще один БПЛА ударил по коммерческому объекту: повреждены сооружение, фасад и три автомобиля.
На местах работают оперативные службы.