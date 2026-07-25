БПЛА атаковал жилой дом в Белгороде, три человека пострадали

Шуваев: в Белгороде атакована жилая многоэтажка, пострадали трое мужчин БПЛА атаковал жилой дом в Белгороде, три человека пострадали

Москва25 июл Вести.Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал многоквартирный дом на улице Есенина в Белгороде, трое мужчин получили осколочные ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере MAX.

Частично разрушена стена здания, повреждены остекление и припаркованные машины говорится в сообщении

Бригады скорой помощи везут пострадавших в городскую больницу №2.

Еще один БПЛА ударил по коммерческому объекту: повреждены сооружение, фасад и три автомобиля.

На местах работают оперативные службы.