В Белгородской области при атаке ВСУ пострадал сотрудник МЧС Сотрудник МЧС пострадал при атаках дронов ВСУ

Москва13 июл Вести.Сотрудника МЧС госпитализировали в больницу с акубаротравмой в городе Грайворон Белгородской области. Спасатель ликвидировал пожар после взрыва FPV-дрона, когда произошли повторные атаки. Об этом сообщает Оперштаб региона в мессенджере MAX.

Отмечается, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар в гаражном кооперативе, где от взрыва беспилотника загорелись гаражи и три машины.

Во время ликвидации пожара произошли две повторные атаки дронов, в результате которых сотрудник МЧС получил акубаротравму. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода отмечается в сообщении

Также посекло два служебных автомобиля и остекление квартиры в многоквартирном доме.