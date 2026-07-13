Москва13 июлВести.Сотрудника МЧС госпитализировали в больницу с акубаротравмой в городе Грайворон Белгородской области. Спасатель ликвидировал пожар после взрыва FPV-дрона, когда произошли повторные атаки. Об этом сообщает Оперштаб региона в мессенджере MAX.
Отмечается, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар в гаражном кооперативе, где от взрыва беспилотника загорелись гаражи и три машины.
Во время ликвидации пожара произошли две повторные атаки дронов, в результате которых сотрудник МЧС получил акубаротравму. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгородаотмечается в сообщении
Также посекло два служебных автомобиля и остекление квартиры в многоквартирном доме.