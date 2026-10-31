Москва31 октВести.В Бруклине полиция обнаружила тело мужчины, находившееся в мусорном мешке. Как сообщили РИА Новости в городском управлении полиции, инцидент произошел в пятницу.
По данным правоохранителей, на месте происшествия стражи порядка нашли взрослого мужчину без сознания.
На месте происшествия полицейские обнаружили взрослого мужчину без сознания и признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчиныприводит агентство слова представителя управления
На данный момент задержаний не произведено, расследование продолжается. По информации американских СМИ, камеры наблюдения зафиксировали, как двое мужчин на автомобиле вытащили тело из багажника и оставили его на окраине дороги.