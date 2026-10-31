Полиция Нью-Йорка ищет двоих мужчин, оставивших тело в мешке в Бруклине

В Бруклине тело мужчины обнаружили в мусорном мешке Полиция Нью-Йорка ищет двоих мужчин, оставивших тело в мешке в Бруклине

Москва31 окт Вести.В Бруклине полиция обнаружила тело мужчины, находившееся в мусорном мешке. Как сообщили РИА Новости в городском управлении полиции, инцидент произошел в пятницу.

По данным правоохранителей, на месте происшествия стражи порядка нашли взрослого мужчину без сознания.

На месте происшествия полицейские обнаружили взрослого мужчину без сознания и признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть мужчины приводит агентство слова представителя управления

На данный момент задержаний не произведено, расследование продолжается. По информации американских СМИ, камеры наблюдения зафиксировали, как двое мужчин на автомобиле вытащили тело из багажника и оставили его на окраине дороги.