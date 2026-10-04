Москва4 октВести.Полиция на севере Франции обнаружила брошенный фургон на британских номерах с телом мертвого мужчины и 10 нелегальными мигрантами внутри, передает агентство Франс Пресс (AFP) со ссылкой на прокуратуру.
Тело мужчины 47 лет было найдено с ранением из огнестрельного оружия на уровне головы на пассажирском сиденье припаркованного английского фургона, зарегистрированного в Англии. Около 10 человек с иностранным гражданством, незаконно находящихся на территории Франции, были найдены в фургонепишет агентство
Прокуратура сообщила о задержании подозреваемого.
Следователи считают, что в момент, когда автомобиль был припаркован, со стороны фургона раздались выстрелы, после чего несколько человек скрылись. Предварительное расследование ведется по статьям об убийстве, покушении на убийство, незаконном хранении оружия, а также по эпизодам, связанным с незаконной миграцией.
Ранее сообщалось, что во Франции подожжены и разгромлены 24 школы.