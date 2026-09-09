Жандармы во Франции изъяли почти тонну наркотиков в ходе операции с погоней

Во Франции жандармы провели операцию по изъятию почти тонны наркотиков Жандармы во Франции изъяли почти тонну наркотиков в ходе операции с погоней

Москва9 сен Вести.На юге Франции жандармы изъяли 930 килограммов наркотиков в ходе операции с погоней. Об этом сообщила радиостанция Franceinfo со ссылкой на национальную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью.

По информации журналистов, операция прошла в ночь на 6 сентября недалеко от испанской границы. Отмечается, что жандармы преследовали три въехавших на французскую территорию автомобиля, один из которых врезался в машину правоохранителей.

20-летнему мужчине предъявили обвинения и арестовали после изъятия 930 килограммов кокаина в [департаменте] Восточные Пиренеи говорится в публикации

Как сообщает радиостанция, мужчина находился за рулем одной из машин. Его подозревают в ввозе наркотиков во Францию в составе организованной группы лиц, а также преступном сговоре.