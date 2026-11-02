В Новой Москве нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете

Тело пропавшего в Москве мужчины нашли в полиэтиленовом пакете В Новой Москве нашли тело мужчины в полиэтиленовом пакете

Москва2 ноя Вести.В Москве тело мужчины, пропавшего несколько дней назад, нашли со следами насильственной смерти в полиэтиленовом пакете. Об этом сообщает ГСУ СКР по городу.

2 ноября в частном доме, расположенном в поселении Рязановское, обнаружено тело мужчины в полиэтиленовом пакете с признаками насильственной смерти… По предварительным данным, погибший пропал без вести в конце октября на юге Москвы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что у правоохранителей уже есть версия, кто мог избить погибшего.

На месте работает оперативно-следственная группа, в том числе криминалисты. Организована проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.