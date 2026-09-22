В центре Антверпена произошли два взрыва, пострадавших нет Belga: в центре Антверпена произошли два взрыва, никто не пострадал

Москва22 сен Вести.Два взрыва с разницей в несколько минут произошли в центре Антверпена. Пострадавших при этом нет, пишет агентство Belga, ссылаясь на местную полицию.

Первый взрыв, как сообщили источники, произошел чуть раньше 1.30 по местному времени (2.30 мск), через несколько минуты в нескольких сотнях метров от него, на другой улице произошел второй.

В полиции сообщили, что в результате были повреждены здания, но никто не пострадал. Связь между инцидентами расследуется, правоохранители предполагают, что речь может идти о связи с незаконным оборотом наркотиков.