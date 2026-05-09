В Челябинске отменили праздничный салют из-за непогоды Праздничный салют отменили в Челябинске из-за шквалистого ветра

Москва9 мая Вести.Власти Челябинска приняли решение отменить праздничный салют в честь 81-летия Победы из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее региональное ГУ МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за сильных ливней, града и шквалистого ветра до 25 м/с. Предупреждение действует с вечера 9 мая с сохранением на ночь 10 мая.

В целях безопасности принято решение отменить сегодня, 9 мая, проведение праздничного салюта. Это связано с ухудшением погодных условий... По правилам техники безопасности запуск фейерверка допускается при скорости ветра, не превышающей 10 м/с говорится в сообщении

В мэрии выразили уверенности, что жители города отнесутся к такому решению с пониманием.