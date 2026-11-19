С горящей фермы в Чувашии спасли 28 коров

В Чувашии с горящей фермы спасли 28 коров С горящей фермы в Чувашии спасли 28 коров

Москва19 ноя Вести.В Чувашии пожарные вывели с горящей фермы 28 коров, общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Возгорание на ферме в селе Первомайское произошло вечером 19 ноября. К моменту приезда сотрудников МЧС горел деревянный каркас, обшитый профнастилом.

Половина животных смогла выйти, остальные забились в дальнем углу помещения. В ходе работ спасателям удалось вывести всех 28 коров. Погибших животных нет сказано в сообщении

Площадь пожара составила 250 квадратных метра. На месте работают восемь специалистов и четыре единицы техники.