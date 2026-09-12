Москва12 сен Вести.В Дагестане из воды извлекли тело мужчины 1971 г.р., упавшего 11 сентября в реку Каракойсу, где наблюдалось мощное течение. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России.

Сегодня (12 сентября. — Ред) в 08.55 [мск] в реке Каракойсу, под мостом на въезде в село Кикуни, спасатели и местные жители обнаружили тело пропавшего мужчины ... Тело было извлечено из воды и передано родственникам