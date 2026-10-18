Глава Табасаранского района рассказал о вкладе уроженцев сел Дагестана в СВО

В Дагестане рассказали о вкладе жителей Табасаранского района в СВО Глава Табасаранского района рассказал о вкладе уроженцев сел Дагестана в СВО

Москва18 окт Вести.Глава Табасаранского района Дагестана Магомед Курбанов рассказал ИС "Вести" о колоссальном вкладе жителей района в специальную военную операцию.

По словам Курбанова, на сегодняшний день на СВО служат уроженцы всех табасаранских сел.

Сегодня на территории Табасаранского района более 30 семей, где три и более сыновей участвуют в специальной военной операции сообщил Курбанов

Ветеран СВО из Табасаранского района Нажмудин Рамазанов, участвовавший в освобождении Артемовска, объяснил это силой духа дагестанцев.

Воспитание. Ребята сильные духом, преданные своему делу, своей Родине сказал Рамазанов

Глава Дагестана Федор Щукин ранее отметил, что на СВО сегодня немало дагестанцев, героически выполняющих боевые задачи, много добровольцев и уже 20 героев РФ.