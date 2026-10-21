В ДНР сожгли редкий итальянский бронетранспортер Российские военные сообщили о ликвидации редкого бронетранспортера Puma

Москва21 окт Вести.Вооруженные силы РФ сообщили об уничтожении в зоне СВО достаточно редкой итальянской бронемашины Puma. БТР обнаружили бойцы Южной группировки войск на территории Донецкой Народной Республики, сообщает Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Краматорск, Славянск и Василевская Пустошь Донецкой Народной Республики. Противник потерял … бронеавтомобиль Puma говорится в сообщении военного ведомства

Puma – очень специфический автомобиль. Формально он считает бронетранспортером, однако перевозит не более четырех бойцов, плюс два члена экипажа. Причем это в варианте с колесной базой 6х6. Меньшая версия, 4х4, перевозит всего двух солдат.

Броня Puma исключительно противопульная, а из вооружения на БТР можно поставить легкий или тяжелый пулеметы.