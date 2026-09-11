Минобороны сообщило об уничтожении британской Husky в Дружковке

ВС РФ уничтожили британскую бронемашину Husky в Дружковке Минобороны сообщило об уничтожении британской Husky в Дружковке

Москва11 сен Вести.Операторы БПЛА "Южной" группировки российских войск уничтожили британскую боевую бронированную машину Husky в районе Дружковки в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, машину обнаружили во время воздушной разведки расчеты БПЛА 1008-го полка 6-й мотострелковой дивизии. Бронемашина находилась на трассе южнее Дружковки и была оборудована средствами защиты от беспилотников.

Серия прицельных ударов привела к поражению боевой бронированной машины противника. После попадания беспилотников она полностью выгорела без возможности восстановления говорится в сообщении

В Минобороны отметили, что операторы беспилотных систем используют FPV-дроны для поражения бронетехники и других целей на переднем крае. В ведомстве заявили об эффективности такого применения беспилотников в современных боевых условиях.

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный показал кадры с результатами работы российских операторов дронов в районе Дружковки. Поддубный отметил, что остовы сгоревших грузовиков и пикапов ВСУ – это привычная картина на трассах у населенного пункта.