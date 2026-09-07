Минобороны: ВСУ лишились британских боевых машин Snatch и Husky TSV в зоне СВО

ВСУ лишились двух британских боевых машин в зоне спецоперации Минобороны: ВСУ лишились британских боевых машин Snatch и Husky TSV в зоне СВО

Москва7 сен Вести.Вооруженные силы Украины течение суток лишились двух боевых бронированных машин Snatch и Husky TSV британского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, это произошло в зоне ответственности группировок войск "Запад" и "Юг" российской армии.

Потери противника [в зоне ответственности "Запада"] составили свыше 170 военнослужащих, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 12 автомобилей и 3 артиллерийских орудия... Противник потерял [в зоне ответственности "Юга"] более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину Husky TSV производства Великобритании говорится в сводке

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России с помощью ударных беспилотников нанесли поражение в порту Измаил производственно-погрузочному комплексу, используемому для разгрузки судов с военными грузами.