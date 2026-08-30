В зоне СВО уничтожен новый канадский бронеавтомобиль Titan-S Минобороны: ВС РФ в зоне спецоперации подбили канадский бронеавтомобиль Titan-S

Москва30 авг Вести.Подразделения ВСУ потеряли в течение суток в зоне ответственности группировки "Запад" бронеавтомобиль Titan-S канадского производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки украинские военные также потеряли бронетранспортер М1117 американского производства, боевую бронированную машину "Казак" и 20 автомобилей.

О потерях канадской бронемашины Titan-S ранее в Минобороны не сообщали.

Ранее стало известно, что российские войска освободили населенные пункты освободили Великий Прикол и Садки в Сумской области.