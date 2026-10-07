Москва7 окт Вести.В Туве в результате ДТП в возрасте 90 лет погиб народный писатель республики Кара-Куске Чооду. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

В этом году литератор отметил 90-летний юбилей. Несмотря на почтенный возраст, Кара-Куске Кунзекович оставался полным сил. Его жизнь оборвалась в дороге, когда он направлялся в район для участия в конкурсе стихотворений. Он до последних минут был верен своему призванию и спешил к детям, чтобы поддержать их любовь к родному языку и творчеству написал губернатор в мессенджере МАХ

Он выразил соболезнования родным и близким писателя и всем жителям республики.

Авария произошла на трассе Кызыл - Сарыг-Сеп. Как предварительно сообщает Управление Госавтоинспекции МВД РФ по Республике Тыва, 62-летний водитель Chevrolet Niva потерял управление, машина перевернулась. Писатель скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще три человека пострадали, их доставили в больницу.