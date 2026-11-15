В Ростовской области при столкновении скорой с грузовиком погибла фельдшер

В ДТП со скорой в Ростовской области погибла фельдшер В Ростовской области при столкновении скорой с грузовиком погибла фельдшер

Москва15 ноя Вести.В поселке Целина в Ростовской области произошло столкновении машины скорой помощи и грузовика. В результате несовместимые с жизнью травмы получила фельдшер, сообщили в Госавтоинспекция региона в MAX.

ДТП произошло утром на улице Транспортной.

Водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем "Луидор 2250ВО" (машина скорой помощи – Прим.ред.), следовал на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками. Не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с автомобилем "3034L6" под управлением водителя 1954 года рождения отмечается в сообщении

Фельдшер скорой, женщина 1961 года рождения, скончалась на месте происшествия. Оба водителя пострадали.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.