Смерть авиаспециалиста в Эфиопии расследуют в Новосибирской области

В Эфиопии умер авиаспециалист из Новосибирской области Смерть авиаспециалиста в Эфиопии расследуют в Новосибирской области

Москва25 июн Вести.В Новосибирской области расследуют смерть специалиста новосибирского авиапредприятия "Ельцовка", который скончался в аэропорту Аддис-Абебы.

Трагедия произошла 22 июня, когда сотрудники предприятия возвращались из командировки и делали пересадку на рейс до Москвы.

В транзитной зоне аэропорта Аддис-Абебы 38-летнему авиационному технику по планеру и двигателям внезапно стало плохо. Мужчина сел на сиденье, однако его состояние продолжало ухудшаться сказано в публикации

Реанимационные мероприятия не помогли, мужчина скончался спустя 20 минут.

Обстоятельства и причины происшедшего расследует специальная комиссия Гострудинспекции.