Москва25 июнВести.В Новосибирской области расследуют смерть специалиста новосибирского авиапредприятия "Ельцовка", который скончался в аэропорту Аддис-Абебы.
Трагедия произошла 22 июня, когда сотрудники предприятия возвращались из командировки и делали пересадку на рейс до Москвы.
В транзитной зоне аэропорта Аддис-Абебы 38-летнему авиационному технику по планеру и двигателям внезапно стало плохо. Мужчина сел на сиденье, однако его состояние продолжало ухудшатьсясказано в публикации
Реанимационные мероприятия не помогли, мужчина скончался спустя 20 минут.
Обстоятельства и причины происшедшего расследует специальная комиссия Гострудинспекции.