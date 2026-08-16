Москва16 авгВести.В Новосибирске 20-летний работник погиб на одном из предприятий, расположенном в Первомайском районе. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Новосибирской области.
Несчастный случай произошел утром 16 августа.
При выполнении погрузочно-разгрузочных работ погиб 20-летний работник организации. По данному факту … проводится доследственная проверкаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия.