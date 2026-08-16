Москва16 авгВести.В Новосибирске 20-летний работник погиб на одном из предприятий, расположенном в Первомайском районе. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Новосибирской области.

Несчастный случай произошел утром 16 августа.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ погиб 20-летний работник организации. По данному факту … проводится доследственная проверка

говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия.