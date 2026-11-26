В Екатеринбурге рыжий кот зажег плиту и едва не спалил квартиру

В Екатеринбурге кот-пироман чуть не оставил хозяйку без квартиры В Екатеринбурге рыжий кот зажег плиту и едва не спалил квартиру

Москва26 ноя Вести.В Екатеринбурге семимесячный рыжий котенок каким-то образом зажег плиту, на которой стояла коробка из-под пиццы, пишет SHOT. В результате картон вспыхнул, а кот скрылся с места преступления.

Как рассказала изданию хозяйка поджигателя Дарья, она заподозрила неладное, когда почувствовала запах гари с кухни.

Девушка … готовить ничего не собиралась. Прибежав на кухню, она застала полыхающую коробку из-под пиццы и своего рыжего, который тут же дал деру сказано в публикации

К счастью пламя не успело распространиться - Дарья вовремя залила источник пожара водой, а когда огонь утих, она заметила, что ручка конфорки находится во включенном положении.