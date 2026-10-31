Трое детей пострадали при пожаре в частном доме в Иркутской области

При пожаре в частном доме в Иркутской области пострадали трое детей Трое детей пострадали при пожаре в частном доме в Иркутской области

Москва31 окт Вести.В Иркутской области при пожаре в частном доме пострадали трое детей, оставшись без присмотра родителей. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

ЧП произошло 30 октября в селе Ухтуй Зиминского района. Дознаватели ведомства выяснили, что 26-летняя женщина оставила трех малолетних детей одних дома, уйдя в магазин. В это время 3-летний мальчик, играя, выгреб из печи тлеющие угли. Они попали на картонную коробку, в результате чего произошло возгорание.

Испугавшись огня, мальчик и его пятилетняя сестра выбежали на улицу. В этот момент их родители уже возвращались домой. Увидев, что из дома идет дым, отец семейства быстро сориентировался и бросился внутрь. Он смог спасти годовалую девочку, которая еще находилась внутри, и затем потушил огонь. Троих детей с отравлением угарным газом госпитализировали в районную больницу уточняется в канале ведомства в MAX

Открытое горение было ликвидировано на 7 кв. м.