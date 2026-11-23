В Мексике кот помог продавщицам отбиться от грабителя Кот помог продавщицам отбиться от вооруженного грабителя в Мексике

Москва23 ноя Вести.Кот помог продавщицам магазина в Мексике отбиться от вооруженного грабителя. Он расцарапал злоумышленника. Тот скрылся, не сумев забрать деньги из кассы, сообщает издание Ambas Manos.

Попытка ограбления произошла 7 ноября. Кот по кличке Мисифус, который потом стал героем соцсетей, принадлежит одной из работниц магазина.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина с пистолетом угрожал женщинам и требовал вырученные за день деньги. Однако одна из женщин схватила находившегося на прилавке черно-белого кота и подняла его перед грабителем. Животное начало царапать мужчину, и в конце концов он покинул заведение и скрылся, не получив добычу.