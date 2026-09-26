В Курске росгвардеец задержал мужчину, напавшего на продавца цветов с секатором

В Курске росгвардеец задержал мужчину, напавшего на женщину с секатором В Курске росгвардеец задержал мужчину, напавшего на продавца цветов с секатором

Москва26 сен Вести.В Курске росгвардеец Артем Рыжков в одиночку задержал мужчину, напавшего на продавца цветочного магазина с секатором. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Отмечается, что история распространяется в сети: злоумышленник схватил секатор в магазине "Цветы", начал угрожать продавщице, а потом погнался за ней прямо по улице.

К счастью, рядом проезжал росгвардеец Артем Рыжков, который не был на службе, но остался тем, кем является по сути — защитником. Он задержал нападавшего, вызвал наряд и передал его оперативникам написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Мужчину представят к награде.