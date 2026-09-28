В Курске задержан охранник, открывший стрельбу рядом с детской площадкой

Жители Курска разоружили фальшивого росгвардейца, стрелявшего у детской площадки В Курске задержан охранник, открывший стрельбу рядом с детской площадкой

Москва28 сен Вести.Курские правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу во дворе жилого дома, неподалеку от детской площадки. До этого его разоружили неравнодушные граждане, сообщает Baza.

Местные жители быстро отобрали у него оружие и уложили на землю пишет паблик

По информации журналистов, нетрезвый мужчина общался с женщиной и в какой-то момент вынул оружие и выстрелил в сторону. На шум вышел житель одного из окрестных домов и после недолгого конфликта отобрал у дебошира пистолет.

Со своей стороны, отец одного из испугавшихся детей на площадке набросился на стрелка и уложил его на землю. В ходе потасовки он спросил, где работает мужчина. Тот заявил, что является сотрудником Росгвардии.

Между тем в полиции уточнили, что задержанный отношения к силовому ведомству не имеет – он является частным охранником, а пистолет у него был шумовой.