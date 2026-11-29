Неизвестный на квадроцикле открыл стрельбу по машине с ребенком в Еткуле

В Еткуле неизвестный на квадроцикле обстрелял машину с ребенком Неизвестный на квадроцикле открыл стрельбу по машине с ребенком в Еткуле

Москва29 ноя Вести.В селе Еткуль Челябинской области произошло нападение на машину, в которой находились отец и его несовершеннолетняя дочь. Об этом сообщил MAX-канал "Регион 74 | Южный Урал и Челябинск".

По данным канала, агрессор на квадроцикле сначала попробовал протаранить автомобиль, а потом начал стрелять в него из охотничьего ружья.

В селе Еткуль неизвестный на квадроцикле устроил настоящую охоту на автомобиль, в котором ехали отец с несовершеннолетней дочерью. Мужчина сначала пытался протаранить машину, а затем открыл по ней огонь из охотничьего ружья говорится в публикации

Жители села напуганы и не чувствуют себя в безопасности. Они требуют наказать неадеквата, подвергшего опасности жизни людей.