В Северной Осетии совершено вооруженное нападение на водителя автомобиля Lexus

Мужчина обстрелял машину в Северной Осетии, водитель в реанимации В Северной Осетии совершено вооруженное нападение на водителя автомобиля Lexus

Москва12 ноя Вести.В Северной Осетии полицейские задержали подозреваемого в вооруженном нападении на водителя автомобиля, сообщает МВД по РСО-Алания в MAX.

Предварительно установлено, что в полночь 3 ноября на окраине села Сунжа находившийся в поле мужчина произвел не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в сторону автомобиля Lexus GX, за рулем которого находился 31-летний местный житель.

В результате стрельбы водитель получил проникающее сквозное огнестрельное ранение левой половины грудной клетки с повреждением внутренних органов говорится в публикации

Потерпевшего экстренно госпитализировали в реанимационное отделение ЦРБ Пригородного района.

Личность злоумышленника оперативно установили: им оказался 36-летний житель села Камбилеевское, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемого задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия".

По факту произошедшего ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.