В Еврокомиссии признали критическую зависимость от соболя из России

В Евросоюзе признали критическую зависимость от российского соболя В Еврокомиссии признали критическую зависимость от соболя из России

Москва22 окт Вести.Ряд стран Евросоюза добился исключения российского соболя из санкционных списков объединения из-за критической зависимости своих производителей от поставок из РФ и отсутствия альтернатив. Об этом заявил на заседании еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела в ходе пленарного заседания Европарламента.

В то же время еврокомиссар подчеркнул, что исключение из запрета касается лишь соболя (Martes zibellina), запрет на импорт необработанных меховых шкурок и других видов выделанного меха сохраняется.

Некоторые государства-члены ЕС заявили, что их промышленность зависит от этих весьма специфических товаров, для которых нет альтернативных источников поставок​​​. Поэтому все 27 государств-членов единогласно согласовали целевое исключение для российского соболиного меха из запрета на импорт сказал Сикела

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо упрекнул Еврокомиссию (ЕК) в лицемерии из-за разрешения ввозить мех из РФ на территорию союза при сохранении запрета на ввоз действительно необходимых промышленности европейских стран товаров.

ЕС исключил запрет на ввоз соболиных шкурок в рамках 21-го пакета санкций против России.