Москва22 октВести.Ряд стран Евросоюза добился исключения российского соболя из санкционных списков объединения из-за критической зависимости своих производителей от поставок из РФ и отсутствия альтернатив. Об этом заявил на заседании еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела в ходе пленарного заседания Европарламента.
В то же время еврокомиссар подчеркнул, что исключение из запрета касается лишь соболя (Martes zibellina), запрет на импорт необработанных меховых шкурок и других видов выделанного меха сохраняется.
Некоторые государства-члены ЕС заявили, что их промышленность зависит от этих весьма специфических товаров, для которых нет альтернативных источников поставок. Поэтому все 27 государств-членов единогласно согласовали целевое исключение для российского соболиного меха из запрета на импортсказал Сикела
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо упрекнул Еврокомиссию (ЕК) в лицемерии из-за разрешения ввозить мех из РФ на территорию союза при сохранении запрета на ввоз действительно необходимых промышленности европейских стран товаров.
ЕС исключил запрет на ввоз соболиных шкурок в рамках 21-го пакета санкций против России.