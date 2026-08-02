Фицо: ЕК разрешает ввоз меха соболя из России, но запрещает ввоз важных товаров Фицо: ЕК разрешила ввозить мех соболя из России, но запретила другие товары

Москва2 авг Вести.Европейская комиссия (ЕК) ведет себя лицемерно, когда разрешает ввоз в Евросоюз (ЕС) соболиного меха из России, но запрещает ввоз более важных для экономики ЕС российских товаров, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети Facebook (признана экстремистской и запрещена в России).

Товары, которые нужны нашей промышленности.. и для повседневной жизни, мы из России импортировать запретим, даже ценой того, что нам тяжело заменить их импортом из других стран при существенно более высоких расходах​​​... Но на соболиный мех это не распространяется, его ввезут столько, сколько нужно, как будто речь идет об обычном товаре вроде кофе или сахара. Это выдумать может только лицемерная Европейская комиссия подчеркнул Фицо

ЕС в рамках 21-го пакета санкций против России исключил запрет на ввоз соболиных шкурок, признав, что импорт этого вида меха из других стран невозможен.