В Финляндии умерла старейшая жительница страны В Финляндии умерла старейшая жительница, родившаяся при российской власти

Москва7 мая Вести.В Финляндии в возрасте 108 лет умерла Виено Нурмилаукас - старейшая жительница, появившаяся на свет в эпоху, когда Финляндия еще была частью России. Об этом сообщила газета Etelä-Saimaa со ссылкой на ее сына Юкку Нурмилаукаса.

Женщина прожила большую часть жизни в селе Савитайпале на юге республики и умерла там же 12 апреля 2026 года.

Виено Нурмилаукас была последней финкой, родившейся во времена российской власти: она появилась на свет 23 сентября 1917 года, за пару месяцев до обретения Финляндией независимости говорится в публикации

После ее смерти титул старейшей жительницы Финляднии перешел к жительнице города Коувола Эйле Хукканен, родившейся 28 декабря 1917 года.

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