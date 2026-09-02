В Горловке ограничили движение пассажирского транспорта на трассе Р-150

В Горловке ввели запрет на пассажирские перевозки по трассе Р-150 В Горловке ограничили движение пассажирского транспорта на трассе Р-150

Москва2 сен Вести.В Горловке по решению Штаба обороны Донецкой Народной Республики до особого распоряжения запрещены пассажирские перевозки на участке федеральной трассы Р-150 Донецк – Ясиноватая – Горловка. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в мессенджере MAX.

Согласно решению Штаба обороны ДНР до особого распоряжения запрещено осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на участке федеральной автодороги Р-150 Донецк - Ясиноватая – Горловка написал Иван Приходько

Жителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.