Москва31 авгВести.В Горловке по решению Штаба обороны Донецкой Народной Республики до особого распоряжения запрещены пассажирские перевозки на участке федеральной трассы Р-150 Донецк – Ясиноватая – Горловка. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько в мессенджере MAX.
Уважаемые жители городского округа Горловка! Согласно решению Штаба обороны ДНР до особого распоряжения запрещено осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на участке федеральной автодороги Р-150 Донецк - Ясиноватая - Горловканаписал Иван Приходько
Жителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.