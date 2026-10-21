Специалисты Москвы не обнаружили присутствие медведей в городской черте

В городской черте Москвы не зафиксировано присутствие медведей Специалисты Москвы не обнаружили присутствие медведей в городской черте

Москва21 окт Вести.В городской черте Москвы в результате соответствующего мониторинга не были найдены следы присутствия медведей. Об этом сообщает РИА Новости.

На фоне участившихся выходов диких животных, а в особенности медведей, к людям, проверки природных территорий Москвы проводятся регулярно.

В черте города не зафиксировано присутствие медведей говорится в публикации

Подобное аргументируется тем, что диким животным необходимы большие участки территорий, на которых присутствует густая поросль лиственных деревьев, кустарников и трав.