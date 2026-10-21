Москва21 октВести.В городской черте Москвы в результате соответствующего мониторинга не были найдены следы присутствия медведей. Об этом сообщает РИА Новости.
На фоне участившихся выходов диких животных, а в особенности медведей, к людям, проверки природных территорий Москвы проводятся регулярно.
В черте города не зафиксировано присутствие медведейговорится в публикации
Подобное аргументируется тем, что диким животным необходимы большие участки территорий, на которых присутствует густая поросль лиственных деревьев, кустарников и трав.