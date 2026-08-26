В I полугодии Казначейство перечислило 747 млрд руб. в бюджеты РФ Артюхин: в I полугодии Казначейство перечислило 747 млрд руб. в бюджеты РФ

Москва26 авг Вести.Казначейство РФ в первом полугодии этого года перечислило 577 млрд рублей в федеральный бюджет и 170 млрд в бюджеты российских регионов. Об этом во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным сообщил глава ведомства Роман Артюхин.

Казначейство России прочно удерживает позицию третьего администратора доходов благодаря точности прогнозирования доходов и выплат из бюджета. За первое полугодие в бюджеты поступило 747 млрд рублей. Из них в федеральный - 577 млрд и 170 млрд - для бюджетов регионов. Это серьезное подспорье в реализации ими поставленных задач сказал он

Ранее американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети X выступил с предложением раздать деньги из казначейства Соединенных Штатов народу.