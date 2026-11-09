В Ингушетии выявили незаконную рубку леса и переработку древесины Прокуратура Ингушетии проводит проверку по факту незаконной рубки леса

Москва9 ноя Вести.Прокуратура Республики Ингушетия организовала проверку по факту незаконной рубки леса, предпринимательской деятельности по переработке древесины и заготовки древесного угля, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Нарушения были выявлены в лесу вблизи Горского Кадетского Корпуса им. А.Д. Цароева.

Прокуратура выяснит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку исполнения требований лесного и экологического законодательства, исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства о ЖКХ говорится в сообщении

Незаконная деятельность была незамедлительно приостановлена.