Москва9 нояВести.Прокуратура Республики Ингушетия организовала проверку по факту незаконной рубки леса, предпринимательской деятельности по переработке древесины и заготовки древесного угля, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Нарушения были выявлены в лесу вблизи Горского Кадетского Корпуса им. А.Д. Цароева.
Прокуратура выяснит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку исполнения требований лесного и экологического законодательства, исполнения требований законодательства о пожарной безопасности и законодательства о ЖКХговорится в сообщении
Незаконная деятельность была незамедлительно приостановлена.