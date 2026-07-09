IRIB: Осколки снаряда США попали в иранскую больницу Имама Али в Чабахаре

В Иране сообщили о попадании осколка американского снаряда в больницу Имама Али IRIB: Осколки снаряда США попали в иранскую больницу Имама Али в Чабахаре

Москва9 июл Вести.Осколки снаряда США попали в больницу Имама Али после ударов по иранскому городу Чабахар.

Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

По сообщению IRIB, силы США наносят удары по разным иранским городам, включая Чабахар, Конарак, Сирик и Бендер-Аббас.

После нападения США на районы порта Чабахар осколки этих снарядов попали в больницу имени Имама Али сообщает гостелерадиокомпания

США заранее уведомили Израиль о том, что собираются нанести новые удары по Ирану, которые начались в ночь на 9 июля.

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов при этом сообщило, что удары по территории Ирана наносятся с целью ослабить его способности "угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе".