Москва9 июлВести.Осколки снаряда США попали в больницу Имама Али после ударов по иранскому городу Чабахар.
Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.
По сообщению IRIB, силы США наносят удары по разным иранским городам, включая Чабахар, Конарак, Сирик и Бендер-Аббас.
После нападения США на районы порта Чабахар осколки этих снарядов попали в больницу имени Имама Алисообщает гостелерадиокомпания
США заранее уведомили Израиль о том, что собираются нанести новые удары по Ирану, которые начались в ночь на 9 июля.
Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов при этом сообщило, что удары по территории Ирана наносятся с целью ослабить его способности "угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе".