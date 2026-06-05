Москва5 июнВести.В ивановском аэропорту Южный введены временные и частичные ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом стало известно из публикации Федерального агентства воздушного транспорта.
Аэропорт Иваново (Южный) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органаминаписано в канале ведомства в MAX
Эта мера предпринята в связи с ограничением на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани города.
В связи с этим в аэропорту не исключено внесение изменений в график рейсов.
Ранее с аналогичным режимом работы столкнулся столичный аэропорт Домодедово.