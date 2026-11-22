Советская актриса Зинаида Асмолова умерла в 92 года

В Израиле умерла советская актриса театра и кино Зинаида Асмолова Советская актриса Зинаида Асмолова умерла в 92 года

Москва22 ноя Вести.Советская актриса театра и кино Зинаида Асмолова скончалась на 93 году жизни. Такие данные опубликованы на сайте Кино-Театр.РУ. Указана дата смерти – 20 ноября 2026 года.

Зинаида Асмолова в 1955 году окончила Днепропетровское государственное театральное училище. Служила в Каменец-Подольском драматическом театре. В 1956-1990 годах была актрисой Государственного русского драматического театра имени М. Горького.

В кино дебютировала в 1959 году, сыграв Тамару Петушкову в картине "Любовью надо дорожить".

В 1980 году снялась в одной из серий фильма "Атлантиды и кариатиды" режиссера Александра Гутковича.

В начале 1990-х годов актриса эмигрировала в Израиль