В кабинете мэра Новороссийска Андрея Кравченко проходят обыски Обыски начались в кабинете главы Новороссийска Андрея Кравченко

Москва12 окт Вести.Обыски начались в рабочем кабинете Андрея Кравченко, который возглавляет администрацию Новороссийска. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на источник.

Отмечается, что силовики забирают документы, которые интересуют следствие. О задержаниях пока не сообщается.

В кабинете главы администрации Новороссийска Андрея Кравченко начались обыски… Известно, что силовики изымают документы, представляющие интерес для следствия говорится в публикации

Пост мэра Новороссийска Кравченко занял в декабре 2021 года. До этого он стоял во главе Центра развития предпринимательства и поддержки молодежи.