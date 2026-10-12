Москва12 октВести.Обыски начались в рабочем кабинете Андрея Кравченко, который возглавляет администрацию Новороссийска. Об этом сообщило издание "Известия" со ссылкой на источник.
Отмечается, что силовики забирают документы, которые интересуют следствие. О задержаниях пока не сообщается.
В кабинете главы администрации Новороссийска Андрея Кравченко начались обыски… Известно, что силовики изымают документы, представляющие интерес для следствияговорится в публикации
Пост мэра Новороссийска Кравченко занял в декабре 2021 года. До этого он стоял во главе Центра развития предпринимательства и поддержки молодежи.