Москва28 ноя Вести.Знаменитый афганский певец и композитор Вахид Сабири похоронен в субботу в мемориальном некрополе в южной части Кабула. Гроб с телом был доставлен в афганскую столицу из Ташкента.

Сабири скончался в Ташкенте 20 ноября. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

Прямая трансляция траурной церемонии велась СМИ в соцсетях​​​. Проводить артиста в последний путь пришли тысячи жителей мегаполиса, в том числе многие деятели искусства и культуры, сообщает РИА Новости.

Родившийся в 1962 году в Кабуле Сабири был одним из самых узнаваемых исполнителей популярной музыки Афганистана в 1980-х и 1990-х годах. Он записал десятки песен для Национального радио и телевидения Афганистана, а также был членом первого в стране вокально-инструментального ансамбля "Дождь".

Звезда Сабири взошла в Демократической Республике Афганистан сразу после победы в стране Апрельской революции, когда он оказался на пике популярности. В 1985 году он получил титул "Золотой голос Афганистана". Его песни "Один знойный день", "Весна пришла", "Девушка из Кабула" в свое время стали иконами стиля афганской эстрады и массово тиражировались на аудиокассетах.

После того, как в Афганистане в 1992 году разразилась гражданская война, Сабири был вынужден покинуть родину и долгое время жил в Москве. Затем певец уехал в Индию, где занимался сольной карьерой, после чего поселился в Узбекистане.