Москва21 нояВести.Жители Калининграда сообщают о работе сирен в разных частях города, официальной информации о причинах включения пока нет, передает ГТРК "Калининград".
По сообщениям жителей, были слышны сирены в разных районах области, в том числе в Светлогорске, Гусеве и в центре Калининградасказано в сообщении
Ранее Росавиация частично ограничила работу калининградского аэропорта Храброво в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.