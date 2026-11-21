В Калининграде включили сирены Жители Калининграда сообщают о работе сирен

Москва21 ноя Вести.Жители Калининграда сообщают о работе сирен в разных частях города, официальной информации о причинах включения пока нет, передает ГТРК "Калининград".

По сообщениям жителей, были слышны сирены в разных районах области, в том числе в Светлогорске, Гусеве и в центре Калининграда сказано в сообщении

Ранее Росавиация частично ограничила работу калининградского аэропорта Храброво в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.