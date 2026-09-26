В Калининградской области ведутся поиски пропавшего в лесу пенсионера В Калининградской области ищут пропавшего в лесу 80-летнего мужчину

Москва26 сен Вести.В Правдинском районе Калининградской области продолжаются поиски пропавшего в лесу 80-летнего мужчины.

25 сентября в 20.30 от оператора "Системы-112" поступило сообщение о пропаже 80-летнего мужчины. Пенсионер уехал за грибами предположительно в лесной массив на территории Правдинского муниципального округа и домой не вернулся сообщает региональное МЧС в MAX

В 02.30 в районе лесного массива "Олений остров" сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль пропавшего. К поискам привлечены спасатели поисково-спасательного подразделения ГБУ "ОГПС и ГО" города Черняховска, ЕДДС, сотрудники полиции, волонтерами поисково-спасательного отряда "Запад" и представители лесничества.