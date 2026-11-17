В Канаде с украинского храма украли тяжелый колокол СВС: В Канаде с украинского храма украли колокол весом 136 кг

Москва17 ноя Вести.Неизвестные украли латунный колокол весом около 136 кг с деревянной колокольни украинского храма, расположенного в канадской провинции Манитоба. Храм Святого Сердца Иисуса принадлежит Украинской католической церкви, сообщает телеканал CBC.

Точное время и способ демонтажа колокола все еще остаются загадкой. Полиция уже разослала ориентировки во все пункты приема и переработки металлолома в округе, включая Виннипег, поскольку основной версией считается попытка сдать реликвию в утиль цитирует канал слова констебля конной полиции Мерри Плог

По данным Исторического общества Манитобы, похищенный колокол изготовлен в Швейцарии и привезен в Канаду в 1906 году. Местная католическая община уже объявила вознаграждение в 500 канадских долларов (около 29 тыс. рублей) за информацию, которая поможет вернуть исторический колокол.

Ранее сообщалось, что в парижском соборе Нотр-Дам завершилась установка всех колоколов.