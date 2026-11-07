Волошин заявил о разграблении храмов при отступлении ВСУ Волошин: боевики ВСУ разоряют храмы при отступлении

Москва7 ноя Вести.Украинские боевики разоряют храмы в Донбассе при отступлении и вывозят оттуда церковные ценности. Об этом РИА Новости заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.

По его словам, религиозные объекты страдают не только от обстрелов, но и от использования в военных целях.

Святыни превращаются в добычу для перепродажи. Иногда церковное наследие сохраняется даже благодаря корысти отдельных украинских командиров, которые предпочитают вывезти ценности целыми и при отступлении оставляют схроны с церковными принадлежностями поделился Волошин

Ранее сообщалось, что боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении оставляют оружие и снаряжение в укрытиях. В обнаруженных схронах находили разобранные автоматы АК-47 и М16 без бойков, а также устаревшие рации.