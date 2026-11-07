Москва7 нояВести.Украинские боевики разоряют храмы в Донбассе при отступлении и вывозят оттуда церковные ценности. Об этом РИА Новости заявил сенатор от ДНР Александр Волошин.
По его словам, религиозные объекты страдают не только от обстрелов, но и от использования в военных целях.
Святыни превращаются в добычу для перепродажи. Иногда церковное наследие сохраняется даже благодаря корысти отдельных украинских командиров, которые предпочитают вывезти ценности целыми и при отступлении оставляют схроны с церковными принадлежностямиподелился Волошин
Ранее сообщалось, что боевики вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении оставляют оружие и снаряжение в укрытиях. В обнаруженных схронах находили разобранные автоматы АК-47 и М16 без бойков, а также устаревшие рации.