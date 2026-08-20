Колумнист Гришин считает, что Сибига обманул Швейцарию на $940 тысяч Колумнист Гришин считает, что глава МИД Украины обманул Швейцарию на $940 тысяч

Москва20 авг Вести.Глава МИД Украины Андрей Сибига обманул Швейцарию на 940 тысяч долларов, заявил колумнист KP.RU Александр Гришин.

По его словам, Сибига поблагодарил Швейцарию за эту сумму, выделенную на ремонт перекрытия Успенского собора в Киево-Печерской лавре, где, как было заявлено, пострадали перекрытие, фрески и реликвии.

В материале колумниста сказано, что участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что древностей в соборе не было, и что "нынешний Успенский собор – настоящий новодел 2000-х". Колумнист со ссылкой на Мосийчука пишет, что старый Успенский собор был взорван еще солдатами фашистской Германии при их бегстве из Киева.

По словам Мосийчука, в Успенском соборе нет перекрытий времен Мазепы и не было, как и фрески. Остался лишь кусок старого храма, который вмонтирован в стену... Конечно, швейцарцам спасибо, но они вряд ли в ответ скажут спасибо, когда узнают, что их элементарно обманули считает колумнист

22 июня зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Москва отвергает обвинения украинской стороны в нанесении удара по Киево-Печерской лавре.