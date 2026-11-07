В Карелии присяжные оправдали внука, обвиняемого в убийстве собственной бабушки

В Карелии присяжные оправдали внука по делу об убийстве бабушки В Карелии присяжные оправдали внука, обвиняемого в убийстве собственной бабушки

Москва7 ноя Вести.В Верховном Суде Республики Карелия коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт внуку, обвиняемому в убийстве собственной бабушки. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Отмечается, что с 5 по 6 июля 2025 года обвиняемый задушил свою престарелую бабушку на даче в Пряжинском районе. Он обвинялся по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии).

Изучив обстоятельства дела, коллегия присяжных заседателей … признала недоказанной причастность [мужчины] к насильственной смерти бабушки говорится в сообщении ведомства

Согласно ст. 346 УПК РФ, если присяжные вынесли вердикт о невиновности подсудимого, председательствующий судья немедленно объявляет его оправданным. Таким образом, мужчина был освобожден из-под стражи в зале суда.

Постановление приговора запланировано на 11 ноября.